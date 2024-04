Guerre en Ukraine : plus de 50.000 soldats russes morts identifiés par des médias

Le sort des prisonniers recrutés dans l'armée russe est notable : la moitié d'entre eux étaient morts dans les deux mois suivant leur envoi au front.

Des soldats russes à Saint-Petersbourg, en Russie, le 17 juin 2020. ( AFP / OLGA MALTSEVA )

Alors que ni Kiev, ni Moscou ne communique officiellement sur le bilan de la guerre déclenchée en Ukraine par la Russie, le service russe de la BBC et le site russe Mediazona ont indiqué mercredi 17 avril avoir identifié plus de 50.000 soldats russes tués depuis le début de l'invasion en février 2022.

Leur décompte, publié dans une enquête conjointe et arrêté au 7 avril 2024, provient de l'exploitation de certaines informations, comme des communiqués officiels , des informations parues dans les médias et les réseaux sociaux , ou récoltées en allant observer les tombes dans les cimetières . Ni l'Ukraine, ni la Russie n'ont publié de bilan de leurs pertes depuis le début de la guerre et les deux médias préviennent que leur décompte ne prétend pas être exhaustif.

Fin février, Kiev a estimé à 31.000 le nombre de militaires tués , tandis que l'armée russe n'a communiqué qu'à de très rares reprises sur ses pertes militaires et ces chiffres sont considérés comme largement minimisés. "Près de 37.000 personnes sont portées disparues : enfants, civils et militaires", a également indiqué mardi sur Facebook le commissaire ukrainien aux droits humains, Dmytro Loubinets, selon un nouveau décompte.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a invoqué mercredi "la loi sur les secrets d'État" et "le régime particulier" de l'invasion russe de l'Ukraine pour justifier l'absence de communication officielle sur les pertes militaires russes.

Jusqu'à 350.000 morts et blessés côté russe

En août dernier, le quotidien américain The New York Times , citant des officiels américains, évaluait les pertes militaires russes à 120.000 morts. Le 29 janvier, dans une réponse écrite à un parlementaire, le ministre britannique de la Défense James Heappey évaluait, lui, les pertes russes à plus de 350.000 morts et blessés.

Dans leur enquête, la BBC Russian et Mediazona se sont notamment penchés sur le sort des prisonniers recrutés pour se battre sur le front, un apport "crucial pour le succès de (la stratégie de) chair à canon" de l'armée russe, notent-ils. Des dizaines de milliers de détenus ont été recrutés dans les prisons russes, en échange d'une promesse de libération, notamment par le groupe paramilitaire Wagner mais aussi par l'armée régulière.

Selon l'examen effectué par les deux médias d'un échantillon de plus de 1.000 prisonniers, la moitié de ceux enrôlés directement par l'armée russe étaient morts dans les deux mois suivant leur envoi au front. Ceux recrutés par Wagner (jusqu'en février 2023) étaient morts dans les trois mois suivant leur enrôlement.

Les deux médias soulignent également que plus de 27.300 soldats russes sont morts dans la deuxième année du conflit "illustrant le coût humain énorme des gains territoriaux" obtenus par la Russie, en particulier dans la région de Donetsk à partir de janvier 2023, durant la bataille de Bakhmout au printemps 2023, ou encore lors de l'offensive d'ampleur lancée à l'automne dernier et qui aura duré quatre mois pour s'emparer de la ville d'Avdiïvka.