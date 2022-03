Guerre en Ukraine et Covid en Chine pèsent sur les Bourses européennes

(AOF) - Au terme d’une séance très volatile, les Bourses européennes ont finalement clôturé sur un repli contenu. Au son de la cloche, le CAC 40 a ainsi cédé 0,23% à 6 355 points et l’EuroStoxx 50, -0,04% à 3 739,63 points. A Wall Street, les indices sont en revanche bien ancrés dans le vert : le Dow Jones et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 1,45% et 2,15% en fin d’après-midi.

La matinée s'est déroulée sur une note fortement négative sur les places du Vieux Continent. Les investisseurs ont d'abord manifesté leur déception devant l'absence d'avancées concrètes du côté des pourparlers de la veille entre la Russie et l'Ukraine, alors que de multiples frappes russes touchaient Kiev.

En parallèle, les investisseurs ont montré leurs inquiétudes face à la flambée de Covid en Chine et aux mesures de restriction prises à Shenzhen, une zone clef pour les chaines d'approvisionnement mondiales.

Les Bourses européennes se sont toutefois vivement redressées en milieu de journée, passant même un bref instant dans le vert durant l'après-midi, dans un contexte de net repli des cours du pétrole (-4,44% pour le baril de Brent vers 17h40), de baisse des rendements obligataires et de reprise des pourparlers entre Moscou et Kiev.

Cette tentative de rebond a toutefois échoué après des commentaires pessimistes de Vladimir Poutine sur les négociations.

Au chapitre des statistiques, la moisson n'a pas été bonne. L'indice Zew, qui mesure le sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques, a chuté brutalement en mars (à -39,3 en mars 2022, contre 54,3 en février et un consensus de 10).

Idem pour l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York qui est ressorti en mars à -11,8 contre 3,1 en février et un consensus de 7.

En parallèle, les prix à la production ont augmenté de 8,4% aux Etats-Unis en février, sur un an, contre 8,5% en janvier et un consensus de 8,7%. Un chiffre qu'aura sans doute en tête la Fed lorsqu'elle rendra demain soir sa décision de politique monétaire (hausse des taux de 25 points de base attendue) et qu'elle fera part de ses commentaires pour l'avenir.

Sur le front des valeurs, les " pétrolières " ont été pénalisées par la chute des cours de l'or noir, à l'image de Vallourec (-2,06%), CGG (-5,70%) ou encore Maurel et Prom (-5,68%).

En revanche, le secteur automobile s'est distingué favorablement avec Renault (+2,27%), Michelin (+1,77%) et Stellantis (+1%).

Enfin, Neoen a gagné 4,62% grâce à des résultats 2021 supérieurs aux attentes et des prévisions encourageantes.