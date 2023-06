Guerre en Ukraine : 50 milliards d'euros d'aide prévus par les États membres de l'UE

(AOF) - La Commission européenne propose aux Etats membres de l'UE de prévoir une aide à l'Ukraine de 50 milliards d'euros sur les quatre prochaines années, a annoncé mardi la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen. « Nous proposons une réserve financière pour les quatre prochaines années de 50 milliards d'euros. Cela inclut à la fois des prêts et des subventions », a précisé la responsable lors d'un point de presse.

