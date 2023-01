Guerbet s'envole après la publication de ses ambitions pour 2023

(AOF) - Le titre Guerbet s’envole de 8,72 % à 18,46 euros à la mi-séance après que la société spécialiste de l’imagerie médicale a livré ce jour ses priorités stratégiques pour l’année 2023. Dans le domaine de l’imagerie diagnostique, où Guerbet réalise presque 90% de son chiffre d’affaires, il s’agira d’engager une montée en puissance des ventes du nouveau produit Elucirem et un renforcement des positions à l’international.

Dans l'imagerie interventionnelle la priorité sera donnée aux ventes de Lipiodol, un standard dans le traitement du cancer du foie, avec le développement d'indications innovantes. Dans le cadre de l'évolution de sa stratégie visant à valoriser des atouts clés, le groupe envisage de se désengager progressivement de ses activités micro-cathéters historiquement logées au sein d'Accurate Medical Therapeutics.

Guerbet nourrit enfin l'espoir de faire émerger " un acteur majeur de l'IA dédié à l'imagerie médicale en oncologie " après la prise de participation dans la société Intrasense.

Cette dernière, spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale, a annoncé la semaine dernière, l'entrée à son capital du groupe Guerbet à hauteur de 39% par le biais d'une augmentation de capital réservée d'un montant total de 8,8 millions d'euros à un prix d'émission de 0,44 euro par action. Guerbet prévoit de déposer prochainement, sur une base volontaire, un projet d'offre publique d'achat portant sur le solde des actions Intrasense, au même prix.

