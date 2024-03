Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Guerbet: résultats supérieurs aux attentes, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Le titre Guerbet progressait de plus de 5% jeudi en Bourse de Paris suite à la présentation de résultats annuels 2023 supérieurs aux attentes.



Vers 12h00, le titre du spécialiste de l'imagerie médicale progressait ainsi de 5,4%, enregistrant l'une des plus forte progressions de l'indice CAC Mid & Small.



Le fabricant de produits de contraste dit avoir dégagé un résultat opérationnel (Ebitda) de 103,1 millions d'euros l'an dernier, contre 98,8 millions en 2022, sur la base d'un chiffre d'affaires en progression de 5,9% à 785,7 millions d'euros.



Sa rentabilité dépasse l'objectif communiqué avec un taux de marge d'Ebitda retraité de 13,1%, au-delà de l'objectif annoncé (autour de 11%)



Après avoir largement atteint ses objectifs d'activité et de rentabilité en 2023, le groupe dit aborder son exercice 2024 avec une confiance renforcée.



Dans ce contexte, Guerbet confirme anticiper une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 8% à périmètre comparable et à changes constants cette année, pour un taux de marge d'Ebitda retraité à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%).



Enfin, son flux de trésorerie disponible (FCF) est attendu en territoire positif sur l'ensemble de l'exercice.





