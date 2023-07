Guerbet: remporte un challenge dans le cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 18:32

(CercleFinance.com) - Guerbet fait savoir que ses équipes ont remporté le PI-CAI (Prostate Imaging : Cancer Al) Grand Challenge, un challenge international organisé par un consortium de leaders d'opinion de la radiologie en imagerie de la prostate, d'urologues et d'experts en intelligence artificielle.



Réunissant plus de 320 équipes académiques et industrielles, dont Guerbet, ce challenge invite chacune à soumettre un algorithme d'intelligence artificielle capable de diagnostiquer plus de 10.000 examens IRM de la

prostate afin d'être comparé à des diagnostics de radiologues spécialisés en imagerie de la prostate.



' Cette reconnaissance témoigne de notre engagement dans l'innovation et la recherche pour améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients atteints de cancers', a réagi François Nicolas, Senior Vice-

Président recherche, développement et innovation, et Chief digital officer de Guerbet.



'Un premier chemin de commercialisation de l'algorithme d'IA pour le cancer de la Prostate se fera dans le cadre de l'accord de

licence non-exclusif signé avec Intrasense, qui prévoit une commercialisation d'un produit intégrant l'algorithme Guerbet prostate lors du premier semestre 2024', a-t-il ajouté.