Guerbet: recul de la marge d'EBITDA semestrielle

(CercleFinance.com) - Guerbet publie un résultat net de 1,3 million d'euros pour les six premiers mois de 2023, contre 3,3 millions un an auparavant, ainsi qu'une marge d'EBITDA retraité en recul de 13,9% à 12,7% d'une année sur l'autre.



Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale a réalisé un chiffre d'affaires de 378,6 millions d'euros, en progression de 2% en données publiées et de 2,8% à TCC (hors effet devises).



Guerbet maintient ses objectifs 2023 d'un chiffre d'affaires en croissance supérieure à 5% à périmètre comparable et TCC, ainsi que d'une marge d'EBITDA retraité autour de 11%, avant un retour en 2024 à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%).





Valeurs associées GUERBET Euronext Paris -10.39%