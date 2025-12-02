Guerbet, Quadient, Wavestone...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Guerbet

Guerbet annonce une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour l'exercice 2025. Faisant suite à une inspection de la FDA au premier semestre, le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, a défini et mis en place un plan de remise en conformité de son site situé à Raleigh, aux Etats-Unis. Ce plan a été renforcé ces dernières semaines en réponse aux observations reçues de la FDA.

JCDecaux

JCDecaux annonce avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, un contrat de 8+2 ans avec l'Autorité des Transports de la Ville d'Helsinki et Länsimetro Oy pour l'exploitation de l'ensemble des espaces publicitaires des stations de métro d'Helsinki et d'Espoo, deuxième plus grande ville de Finlande. Effectif à partir du 1er juillet 2026, ce nouveau contrat sera effective à partir du 1er juillet 2026 dans le prolongement d'un partenariat noué en 2009.

Kering

Lors de sa réunion du 2 décembre 2025, le conseil d'administration de Kering a approuvé le versement d'un acompte sur dividende de 1,25 euro par action au titre de l'exercice 2025. Cet acompte sera mis en paiement le jeudi 15 janvier 2026 sur les positions arrêtées le mercredi 14 janvier 2026 au soir. Le détachement de l'acompte interviendra le mardi 13 janvier 2026 au matin. Le solde du dividende au titre de l'exercice 2025 sera proposé par le conseil d'administration du 9 février 2026, puis soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 28 mai 2026.

Quadient

Le chiffre d'affaires consolidé de Quadient s'élève à 248 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en baisse organique de 3,5%. Les revenus de son activité digital se sont accélérés sur ce trimestre (+9,2% en organique) à 69 millions d'euros, soutenus par la croissance des revenus liés aux souscriptions dans toutes les régions et des ventes de licences. En outre, les revenus liés aux souscriptions de l'activité Lockers ont augmenté de 6,1% en organique à 28 millions d'euros. En revanche, les revenus de l'activité Mail ont connu un repli organique de 9,8%.

Showroomprivé.com

Showroomprivé, groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce les cooptations de Rachel Marouani et d'Albin Jacquemont en qualité d'administrateurs indépendants. Rachel Marouani, désormais présidente du Comité Nominations & Rémunérations, succède à Cyril Vermeulen, tandis qu'Albin Jacquemont reprend le mandat précédemment occupé par Olivier Marcheteau.

Wavestone

Wavestone a dévoilé des résultats semestriels opérationnels en légère amélioration et confirmé ses objectifs annuels. Le groupe de conseil a vu son résultat net, part du groupe, augmenter de 11% à 30,3 millions d'euros et son résultat opérationnel progresser de 1% à 47,1 millions d'euros. Wavestone affiche une marge opérationnelle récurrente de 10,3%, en amélioration de 0,2 point sur un an