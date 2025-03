Guerbet, Quadient, Trigano, Vinci... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Carmat

Carmat annonce la mise en place d'une ligne de financement flexible en fonds propres avec Iris Capital Investment portant sur un nombre maximal de 9 millions actions (soit environ 15% de son capital actuel), sur une durée de 24 mois. Ce financement a pour objet principal de renforcer les capitaux propres de Carmat et de contribuer au financement de son besoin en fonds de roulement, et plus particulièrement au développement de ses ventes, et à la finalisation de son essai clinique "Eficas" en France.

Guerbet

Guerbet affiche en 2024 une marge d'Ebitda retraité de 14,9%, contre 13,1% en 2023, avec un résultat opérationnel en progression de 28,2%, à 49,6 millions d'euros. Le spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale estime que l'amélioration de 1,8 point de son taux de marge en un an provient " du maintien d'une bonne discipline financière, de l'évolution positive des prix de vente, ainsi que de l'amélioration du mix produits ", notamment favorisée par les effets de la réforme en France (basculement progressif vers un conditionnement en flacons multi-usages).

Icape

En 2024, le chiffre d'affaires d'Icade ressort à 181,7 millions d'euros, en recul de 2,1%, réintégrant les activités Divsys aux États-Unis. Le résultat opérationnel courant ressort à 8,2 millions d'euros, soit une hausse de 3,5%. Le résultat net atteint 3,6 millions d'euros au 31 décembre 2024, contre 3,1 millions d'euros un an avant, soit une hausse de 15,5%. L'Ebitda a progressé de 4,4% pour s'élever à 14 millions d'euros. À fin décembre 2024, la société enregistre un carnet de commandes de 51,9 millions d'euros.

Lhyfe

En 2024, Lhyfe a quadruplé son chiffre d'affaires à 5,1 millions d'euros, par rapport à 2023 (1,3 million d'euros), qui marquait déjà un doublement par rapport à 2022 (0,6 million d'euros). Ce chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2024 consttue un nouveau record pour le fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. "Cette augmentation significative du chiffre d'affaires est le résultat d'un accroissement du portefeuille de clients du Groupe, en France et en Allemagne et du fonctionnement à pleine capacité du site de Bouin", explique le groupe.

Quadient

L'Ebitda de Quadient en 2024 a atteint 247 millions d'euros, en hausse de 3 millions d'euros par rapport à l'exercice 2023. Il est en hausse organique de 3%, grâce à la forte croissance de 80% de l'activité Digital et à l'amélioration de la profitabilité dans l'activité Lockers, qui ont plus que compensé la moins bonne performance de l'activité Mail en matière d'Ebitda. Le taux de marge d'Ebitda du groupe s'établit à 22,6% en 2024, un taux relativement stable par rapport à l'année 2023. Le résultat opérationnel a atteint 123 millions d'euros en 2024, soit un repli de 7%.

Roche Bobois

L'Ebitda courant de Roche Bobois en 2024 a reculé de 17,8% à 74,4 millions d'euros, mais il est conforme à la fourchette annoncée de 72 à 76 millions d'euros. Ce repli s'explique par la baisse du chiffre d'affaires et la montée en puissance encore progressive de la rentabilité des magasins en propre récemment ouverts ou intégrés (par rachats de franchises). La marge d'Ebitda du groupe s'élève à 18% en 2024 contre 21,1% un an avant. Le résultat opérationnel courant s'élève à 26,1 millions d'euros en 2024 contre 46,3 millions d'euros en 2023.

Serge Ferrari

SergeFerrari a dévoilé une perte nette part du groupe de 15,2 millions d'euros en 2024 contre un bénéfice de 4,7 millions d'euros en 2023. Les comptes ont été impactés par les charges exceptionnelles de près de 11 millions d'euros générées principalement par les coûts de restructuration sur la société Verseidag-Indutex et le transfert d'une partie de ses activités vers le site de la Tour du Pin, par une charge d'impôt de 5,5 millions d'euros suite à la dépréciation d'actifs d'impôts différés sur la société Verseidag. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 11,5% à 12,6 millions d'euros.

Trigano

Trigano affiche au premier semestre un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros, en recul de 16,5%, " par rapport à un comparable élevé ". Il déclare avoir " adapté " le niveau de sa production de véhicules de loisirs " dans le but de retrouver des niveaux de stocks normatifs à la fois dans les usines et dans les réseaux de distribution ". L'intégration de Bio Habitat à compter du 1er décembre 2024 a contribué à hauteur de 72 millions d'euros permettant d'atteindre un chiffre d'affaires de 1,67 milliard d'euros (-12,1%).

Viel et Compagnie

La société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises du secteur de la finance communiquera ses résultats annuels. (à suivre)

Vinci

Le comté de Hertfordshire, au nord de Londres, a renouvelé son contrat de services routiers de long terme à Ringway - filiale de services et d'infrastructures routières de Vinci Construction au Royaume-Uni - titulaire du contrat depuis 2012. Ce nouveau contrat prendra effet le 1er octobre 2025 pour une période de sept ans, avec deux options d’extension jusqu'en 2039 puis 2046. D’un montant d’au moins 65 millions d’euros par an (55 millions de livres sterling), il comprend l'entretien et l'aménagement de plus de 5 000 km de routes et d’accotements, de l'éclairage public et de la signalisation.