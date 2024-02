Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Guerbet: progression de 4% du CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 11:23









(CercleFinance.com) - Guerbet affiche un chiffre d'affaires annuel de 785,7 millions d'euros, en progression de 4,3% en données publiées. A taux de changes constants et hors Intrasense, consolidé depuis le 1er janvier, sa croissance organique ressort à 5,9%.



'Parfaitement en ligne avec la cible annoncée (plus de à 5%), cette belle performance a été alimentée à la fois par une hausse des volumes et des effets prix positifs', souligne le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale.



Guerbet estime que son taux de marge d'EBITDA retraité 2023 sera supérieur aux 11% initialement anticipés. Pour 2024, il anticipe une croissance organique du CA supérieure à 8% et un taux de marge d'EBITDA retraité au-dessus de celui de 2021 (14,4%).





