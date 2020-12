Guerbet : obtient le label A++, le plus élevé de la CAHPP

(CercleFinance.com) - Guerbet indique avoir obtenu la note de 87,5 sur 100 et l'indice vert A++ le plus élevé de la CAHPP (Centrale d'Achat des Hôpitaux Privés et Publics), qui atteste de sa maturité sur les sujets de RSE.

Depuis 2012, la CAHPP lance à tous ses fournisseurs l'évaluation de l'indice vert afin de connaître la hauteur de leur engagement en matière de développement durable et les conseille pour améliorer leurs résultats.

' Ce résultat est le fruit de la mobilisation de nos équipes pour conjuguer performance, qualité et développement durable. Pour construire le futur de l'imagerie médicale, nous déployons un plan stratégique ambitieux et souhaitons faire de notre démarche RSE un véritable levier de performance et un facteur de différenciation ', a réagi Pétra Zalabak, Directrice Ressources Humaines & RSE de Guerbet.