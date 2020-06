Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet : nouvelle indication pour Lipiodol en Chine Cercle Finance • 10/06/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Guerbet annonce que l'administration nationale chinoise des produits médicaux a approuvé Lipiodol Ultra-Fluide pour une utilisation dans la chimio-embolisation trans-artérielle (cTACE) du carcinome hépatocellulaire (CHC) au stade intermédiaire chez les patients adultes. 'Le CHC est le cancer primaire du foie le plus fréquent et la quatrième cause de décès par cancer dans le monde. À elle seule, la Chine recense plus de 50% de tous les cancers primaires du foie dans le monde avec près de 330.000 cas selon l'OMS', souligne le groupe.

