Guerbet : nouvelle indication du Lipiodol en Afrique du Sud

(CercleFinance.com) - Guerbet a annoncé aujourd'hui que la SAHPRA (administration sud-africaine des produits médicaux) a approuvé une nouvelle indication du Lipiodol Ultra-Fluide en Afrique du Sud, dans le cadre de certains traitements du carcinome hépatocellulaire (CHC) au stade intermédiaire chez les patients adultes. Le CHC est le cancer primaire du foie le plus fréquent et la troisième cause de décès par cancer dans le monde, précise Guerbet. Lipiodol Ultra-Fluide est utilisé en oncologie interventionnelle pour la chimio-embolisation trans-artérielle conventionnelle, une procédure peu invasive qui consiste à mélanger le produit avec un agent anticancéreux, détaille le laboratoire.

Valeurs associées GUERBET Euronext Paris +3.59%