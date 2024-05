Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Guerbet: nouveau président du conseil nommé information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Guerbet a annoncé vendredi soir la nomination de Hugues Lecat en qualité de président du conseil d'administration, conformément au calendrier précédemment annoncé par le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale.



Cette nomination à l'issue de l'AG a mis fin, avec effet immédiat, aux fonctions de censeur qu'il occupait depuis le 20 mars. Didier Izabel reste administrateur et président du comité d'audit jusqu'à l'échéance de son mandat en 2026.



Hugues Lecat a notamment occupé les postes de PDG, puis de président du conseil de surveillance d'Ethypharm, qu'il a transformé en groupe pharmaceutique international focalisé sur le système nerveux central et les produits injectables pour l'hôpital.





