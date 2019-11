Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet : noue un nouveau partenariat stratégique Cercle Finance • 13/11/2019 à 18:11









(CercleFinance.com) - Guerbet annonce ce soir la signature d'un partenariat stratégique avec InterSystems, un des leaders mondiaux des technologies de l'information, notamment pour la santé, afin de permettre une intégration optimale de Contrast&Care. Contrast&Care est une solution informatique de gestion de l'injection des produits de contraste, dans les systèmes informatiques des hôpitaux et centres d'imagerie médicale. 'L'utilisation de la plateforme IRISTM for Health d'InterSystems, plateforme de gestion des données conçue pour la santé, assurera l'interopérabilité de Contrast&Care avec les systèmes d'information hospitaliers. Les données captées par les dispositifs médicaux s'enrichiront des données médicales provenant d'autres systèmes pour assurer une meilleure prise en charge et suivi des patients. La version 3.0 de Contrast&Care avec la plateforme IRIS for Health devrait être disponible courant Q2 2020 et déployée dans le monde entier', détaille Guerbet.

Valeurs associées GUERBET Euronext Paris -1.15%