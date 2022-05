Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet: nominations au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 09:24









(CercleFinance.com) - Le groupe d'imagerie médicale Guerbet annonce la nomination de Carine Dagommer et le renouvellement de Nicolas Louvet, tous deux représentants de la famille Guerbet, en qualité d'administrateurs, après leur approbation par l'assemblée générale réunie le 20 mai.



Carine Dagommer exerce actuellement les fonctions de directrice marketing opérationnel des Laboratoires dermatologiques d'Uriage. Elle a été cooptée en septembre 2021 au conseil d'administration de Guerbet, en remplacement de Marion Barbier.



Administrateur de Guerbet depuis 2016, Nicolas Louvet occupe également le poste président du comité éthique, gouvernance et RSE et siège au comité stratégie et innovation du conseil d'administration.





