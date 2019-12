Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet : nomination d'un nouveau Directeur général Cercle Finance • 18/12/2019 à 18:23









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Guerbet annonce ce soir la nomination de David Hale en qualité de Directeur général, à compter du 1er janvier 2020. 'Chief Commercial Officer et membre du Comité Exécutif du Groupe depuis février 2018, David Hale succède à Yves L'Epine qui occupait ces fonctions depuis fin 2011', précise le groupe. Par ailleurs, Guerbet confirme pour 2019 un chiffre d'affaires attendu en hausse de plus de 3% avec une marge d'EBITDA de l'ordre de 14%. 'Pour 2020, la marge d'EBITDA est attendue entre 14 et 15%,en retrait par rapport aux objectifs intermédiaires du plan GEAR 2023. Pour autant, avec la nomination de David Hale, le Conseil d'administration confirme l'ambition stratégique de la Société exprimée dans le plan GEAR 2023 avec le développement sur les segments de l'imagerie interventionnelle et du digital', précise le groupe.

Valeurs associées GUERBET Euronext Paris -0.38%