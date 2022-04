Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet: nomination au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 10:28









(CercleFinance.com) - Guerbet annonce la nomination au comité exécutif de Charlotte Bamière, directrice des affaires juridiques du groupe, promotion par laquelle il confirme sa volonté de renforcer la parité en son sein, et notamment dans les instances de direction.



Charlotte Bamière a rejoint le spécialiste de l'imagerie médicale en 2011 et a depuis contribué au développement de la fonction juridique, notamment lors de l'acquisition en 2015 de l'activité 'produits de contraste et systèmes d'injection' de Mallinckrodt.





