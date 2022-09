Guerbet : marges sous pression

(AOF) - Guerbet perd près de 3% à 16,98 euros après la publication de résultats semestriels contrastés. Le spécialiste de l'imagerie médicale a été pénalisé par la hausse de matières premières et autres approvisionnements (l’iode notamment). Le groupe souligne que la hausse des charges de personnel est restée contenue (+3,3%) malgré les fortes tensions de recrutement aux Etats-Unis. Au premier semestre, Guerbet a réalisé un bénéfice net de 3,3 millions d'euros contre 23,4 millions un an plus tôt.

Une chute qui s'explique par une hausse des provisions, liées à des litiges qualité avec des fournisseurs de composants. De plus la société a enregistré une forte hausse de sa charge d'impôt, passant en un an de 5,1 à 11,2 millions après l'analyse des risques fiscaux de l'ensemble de ses filiales. Enfin, Guerbet a enregistré dans ses comptes consolidés une dotation complémentaire de ses provisions pour risque au titre d'IFRIC 23 d'un montant de 9,5 millions.

L'Ebitda a reculé de 19% à 50,5 millions, faisant ressortir une marge sur Ebitda de 13,6% contre 17,1% un an plus tôt et 14,4% sur l'exercice 2021.

Le chiffre d'affaires, déjà publié en juillet, est ressorti à 371,1 millions, en hausse de 2,2%.

Hors effets de change et à périmètre comparable, le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 358,3 millions, en recul de -1,3%. Il est en hausse de +0,5% au premier trimestre et en baisse de -3,1% au deuxième trimestre en raison d'un effet de base largement défavorable (les ventes avaient bondi de +25,1% au deuxième trimestre 2021 dans un contexte d'embellie post-confinement).

Fort d'une activité bien orientée sur les deux premiers mois du troisième trimestre et d'une amélioration continue des cadences de production sur le site de Raleigh, Guerbet estime être en mesure de tenir son objectif d'une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 4% à périmètre comparable et taux de change constant sur l'ensemble de l'exercice 2022.

Le groupe réitère également sa prévision de rentabilité opérationnelle pour l'ensemble de l'exercice 2022, à savoir une marge sur Ebitda au moins identique à celui de 2021 (14,4%), hors coûts exceptionnels liés à l'optimisation du plan opérationnel du groupe et de la distribution directe en Chine.

Kepler Cheuvreux a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 22 euros sur le titre dans le sillage decette publication. Le broker note que les marges du groupe sont sous pression. L'Ebitda du premier semestre est ressorti sous ses attentes.

