Guerbet : le Vectorio approuvé en Inde

(CercleFinance.com) - Guerbet annonce ce soir que le Ministère de la santé et du bien-être familial en Inde a approuvé l'enregistrement de Vectorio, son système de mélange et d'injection pour la ChimioEmbolisation Trans-Artérielle conventionnelle, sur le marché indien. 'Vectorio est un kit unique de dispositifs médicaux résistants au Lipiodol Ultra Fluide comprenant des seringues, un robinet breveté et des systèmes de prélèvement. Vectorio est destiné au mélange et à l'administration de Lipiodol Ultra Fluide avec un produit anticancéreux au cours de procédures cTACE chez les adultes atteints de carcinome hépatocellulaire (CHC) au stade intermédiaire', explique le groupe.

Valeurs associées GUERBET Euronext Paris +0.58%