Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet: le site de Raleigh a pénalisé l'activité en 2022 information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 18:34









(CercleFinance.com) - Guerbet annonce que ses ventes du Groupe ont atteint 753,3 millions d'euros en 2022, en croissance de 2,9% par rapport à

l'exercice 2021. A taux de change constant (TCC), l'activité ressort en léger repli de -1,1% sur l'année.



A TCC, les ventes ont reculé de -1.9% dans la zone EMEA et de -7.5% dans la zone Amériques, mais progressent de 8.5% en Asie.



Guerbet précise qu'en 2022, l'activité sur le site industriel de Raleigh (Amérique du Nord) a subi un ralentissement qui a affecté les ventes au plan mondial, en lien principalement avec les retards de production d'Optiray® et de seringues préremplies.



'En 2023, les cadences de production sur le site de Raleigh devraient avoir opéré un complet retour à la normale dès le premier trimestre, permettant une remise à niveau de l'activité commerciale au deuxième trimestre', indique Guerbet.



Le groupe se veut confiant pour 2023 et vise une croissance supérieure à 5% de son chiffre d'affaires à périmètre comparable et taux de change constant.





Valeurs associées GUERBET Euronext Paris -0.52%