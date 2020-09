Guerbet : le résultat net s'élève à 8,2 ME au 30 juin

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 363,7 ME au 30 juin, en baisse de 9,2% par rapport au 1er semestre 2019 intégrant un effet de change défavorable de 3,4 ME (367,1 ME à TCC).

L'EBITDA s'élève à 53,3 ME contre 61,6 ME au 1er semestre 2019. Il représente toutefois 14,7% du chiffre d'affaires de la période.

Le Résultat opérationnel s'établit à 25,4 ME et représente 7,0% du chiffre d'affaires. Le résultat net s'élève à 8,2 ME contre 19,0 ME au 30 juin 2019.

' Le Groupe anticipe un chiffre d'affaires sur le second semestre globalement comparable à celui du 1er semestre, en baisse d'environ 12 % vs 2019 à taux de change constant. Sur cette base, le Groupe prévoit un EBITDA pour l'exercice 2020 autour de 14% du chiffre d'affaires '.