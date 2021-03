Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet : le résultat net annuel a chuté de 52% en 2020 Cercle Finance • 24/03/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - Guerbet publie un chiffre d'affaires de 712,3 ME au titre de l'année 2020, en recul de 10% à taux de change constant par rapport à 2019, un chiffre en ligne avec les prévisions, dans un contexte sanitaire dégradé, annonce l'entreprise. A 100,7 ME, l'EBITDA est également 'conforme aux anticipations grâce à une discipline rigoureuse sur les coûts', note Guerbet. Dans ce contexte, le résultat net s'établit à 17,7 ME, en recul de 52% par rapport à l'exercice précédent (37,3 ME). Guerbet met toutefois en avant l'amélioration de sa structure financière et indique que le conseil d'administration proposera un dividende de 0,7 euro lors de la prochaine assemblée générale. Dans un contexte toujours incertain quant à l'évolution de la situation sanitaire, le Groupe reste confiant pour retrouver en 2021 le chemin de la croissance. Après un premier trimestre qui devrait être en repli, Guerbet anticipe pour 2021 une croissance de son chiffre d'affaires à compter du deuxième trimestre.

Valeurs associées GUERBET Euronext Paris 0.00%