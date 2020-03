Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet : le bénéfice net recule à 37,6 millions en 2019 Cercle Finance • 24/03/2020 à 18:16









(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi après Bourse, les comptes annuels de Guerbet ont notamment révélé un bénéfice net de 37,6 millions d'euros, contre 46,8 millions à fin 2018. Le bénéfice opérationnel du spécialiste de l'imagerie médicale recule également, passant de 69,9 à 51,6 millions d'euros en comparaison annuelle. En revanche, l'Ebitda s'est établi à 111,5 millions d'euros, contre 110,6 millions lors de l'exercice précédent. Sur le plan de l'activité, le chiffre d'affaires est de son côté ressorti à 816,9 millions, à comparer avec 789,6 millions d'euros.

Valeurs associées GUERBET Euronext Paris +2.13%