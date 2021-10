Guerbet : hausse de 4,6% du chiffre d'affaires trimestriel

(CercleFinance.com) - Guerbet publie ce soir un chiffre d'affaires de 177.9 ME au titre du 3e trimestre, soit un niveau d'activité en hausse de 4.6% à périmètre et taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour imagerie médicale présente un chiffre d'affaires de 541 ME, en hausse de 7.9% hors effets de change et à périmètre comparable, par rapport au 30 septembre 2020. Cette progression a été portée par le dynamisme de l'activité en zone EMEA (+6.4%), Amériques (+16.9%) et Asie (+0.3%).

Tout en se disant ' prudent face à une situation sanitaire et économique internationale contrastée ', le Groupe confirme une croissance modérée de son chiffre d'affaires publié pour 2021, intégrant une progression de 6 à 8% à périmètre comparable et taux de change constant (PCC).