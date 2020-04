Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet : hausse de 1% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 24/04/2020 à 09:42









(CercleFinance.com) - Guerbet publie un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 199,2 millions d'euros, en progression de 1% intégrant un effet de change défavorable. A taux de change constant (TCC), il s'élève à 199,9 millions, en croissance de 1,4%. Les ventes de l'activité imagerie diagnostique progressent de 0,2% (+0,8% à TCC) et atteignent 172,2 millions d'euros, tandis que l'activité imagerie interventionnelle enregistre une nouvelle progression de 14,8% à 19,2 millions (+13,3% à TCC). 'En dépit de la situation inédite tant sur le plan sanitaire que commercial' créée par la pandémie de Covid-19, Guerbet anticipe 'au cours du deuxième trimestre, une reprise des ventes avec le déconfinement progressif'.

Valeurs associées GUERBET Euronext Paris +0.35%