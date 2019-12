GUERBET : enregistrement de Vectorio en Inde

(AOF) - Le Ministère de la santé et du bien-être familial a approuvé l'enregistrement de Vectorio, le système de mélange et d'injection innovant de Guerbet pour la Chimio-Embolisation Trans-Artérielle conventionnelle (cTACE), sur le marché indien. Vectorio est un kit de dispositifs médicaux résistants au Lipiodol Ultra Fluide comprenant des seringues, un robinet breveté et des systèmes de prélèvement. Vectorio est destiné au mélange et à l'administration de Lipiodol Ultra Fluide avec un produit anticancéreux au cours de procédures cTACE chez les adultes atteints de carcinome hépatoce.

Le lancement commercial de Vectorio, conçu et fabriqué en France, a débuté en septembre 2017 en Europe. Aujourd'hui Vectorio est enregistré dans 20 pays. Le programme d'enregistrement de Vectorio se déploie dans tous les pays où Lipiodol Ultra Fluide est indiqué pour la cTace.