Guerbet : EBITDA attendu en croissance en 2021

(CercleFinance.com) - Précisant ses dernières informations relatives à ses perspectives de développement, Guerbet indique tabler sur 'un EBITDA 2021 en croissance, avec un taux de marge EBITDA/chiffre d'affaires au moins égal au taux de l'exercice 2020 (14,1%)'. Toujours en termes de rentabilité opérationnelle, le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale ambitionne aussi, à moyen terme, 'd'améliorer le taux d'EBITDA pour assurer au groupe une croissance forte et durable'.

Valeurs associées GUERBET Euronext Paris +0.15%