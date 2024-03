Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Guerbet: deux nominations au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Guerbet annonce le renforcement de son comité exécutif avec les nominations de Christine Allard et d'Eva Ohlsson respectivement en qualité de directrice des affaires publiques et communication et de directrice ressources humaines.



Christine Allard apporte au spécialiste des produits pour l'imagerie médicale une expérience de plus de 25 ans dans les domaines de la vente, du marketing, de la communication, de la responsabilité sociale des entreprises et des affaires publiques.



De son côté, Eva Ohlsson mettra au service de Guerbet une expérience de plus de 20 ans des ressources humaines et une expertise spécifique du recrutement, du développement et du management de talents liés au secteur de la santé.





