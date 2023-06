Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet: détient 56,5% d'Intrasense à l'issue de son offre information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 14:13









(CercleFinance.com) - Guerbet détenait près de 56,5% du capital et au moins 56,1% des droits de vote d'Intrasense à l'issue de la réouverture de son offre publique d'achat, qui s'est déroulée du 23 mai au 5 juin.



Après la période d'extension de l'OPA, ce sont 640.778 actions qui ont été apportées, portant la participation du spécialiste de l'imagerie médicale à 29,25 millions d'actions.



Guerbet avait annoncé en février dernier le lancement d'une offre publique d'achat sur Intrasense, un concepteur de logiciels d'imagerie médicale, à un prix unitaire de 0,44 euro.





