Guerbet détient 55,22% d'Intrasense après son OPA

(AOF) - Guerbet annonce qu’à l’issue de son OPA sur Intrasense du 6 avril 2023 au 15 mai 2023 inclus, il détient désormais 55,22% du capital et 54,87% des droits de vote de la société, contre 48,34% du capital et 48,03% des droits de vote auparavant. Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale précise que 3.567.958 actions Intrasense lui ont été apportées. Guerbet est entré au capital d’Intrasense en janvier 2023, à hauteur de 39% et par le biais d’une augmentation de capital réservée. Le titre Intrasense a gagné plus de 3% depuis janvier.