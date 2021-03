Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet : des résultats cliniques positifs portent le titre Cercle Finance • 24/03/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - Guerbet progresse en Bourse ce mercredi suite à la publication de résultats positifs concernant un nouveau produit de contraste conçu et développé par ses équipes de recherche et développement (R&D). Le spécialiste de l'imagerie médicale a déclaré ce matin que les critères d'évaluation avaient été atteints dans le cadre de deux études cliniques de Phase III comparant l'efficacité diagnostique et la tolérance de son Gadopiclenol à celles du Gadobutrol de Bayer. Le Gadopiclenol a en effet montré sa non-infériorité comparé à Gadobutrol dans la visualisation et la détection de lésions du système nerveux central et des autres territoires anatomiques étudiés (tête et cou, thorax, abdomen, pelvis, système musculosquelettique), fait valoir le groupe. Les deux études ont porté sur 560 patients recrutés dans 13 pays et plus de 60 services hospitaliers. Guerbet indique que ces résultats positifs vont maintenant servir de base à des processus de soumissions réglementaires anticipés aux Etats-Unis et dans l'Union européenne début 2022. Avec un gain de presque 2%, le titre Guerbet signe actuellement l'une des plus fortes progressions de l'indice CAC Mid & Small, qui cède 0,2% au même moment.

Valeurs associées GUERBET Euronext Paris +1.83%