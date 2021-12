Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet: collaboration avec Bracco Imaging information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Guerbet et Bracco Imaging annoncent avoir signé une collaboration mondiale portant sur Gadopiclenol, produit de contraste macrocyclique de nouvelle génération à haute relaxivité, destiné à améliorer la détection et la visualisation des lésions en IRM.



Les deux entreprises collaboreront sur la fabrication ainsi que sur la recherche et le développement pour de futures indications, et elles commercialiseront Gadopiclenol indépendamment sous des marques distinctes.



Les premières autorisations de mise sur le marché sont attendues en 2023, dans un premier temps aux États-Unis et dans l'Union européenne, puis d'autres zones géographiques suivront. Les conditions financières de cette transaction ne sont pas divulguées.





