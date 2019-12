GUERBET chute de plus de 11%

A cet égard, le groupe donne rendez-vous à la fin du premier semestre 2020 pour communiquer de façon plus précise sur l'actualisation de son plan stratégique.

Avec la nomination de David Hale, le conseil d'administration confirme l'ambition stratégique de la société exprimée dans le plan Gear 2023 (chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros à taux de change constants et marge d'Ebitda supérieure à 20%) avec le développement sur les segments de l'imagerie interventionnelle et du digital.

Guerbet change par ailleurs de patron. David Hale a été nommé directeur général de Guerbet à compter du 1er janvier 2020. Chief commercial officer et membre du comité exécutif depuis février 2018, le Franco-américain succède à Yves L'Epine qui occupait ces fonctions depuis fin 2011.

(AOF) - Guerbet cède 11,09% à 46,50 euros, pénalisé par la révision à la baisse de son objectif 2020. Le spécialiste des produits d'imagerie médicale prévoit désormais pour l'an prochain une marge d'Ebitda comprise entre 14 et 15%, en retrait par rapport aux objectifs intermédiaires du plan Gear 2023. Le groupe tablait en effet sur une marge d'Ebitda supérieure à 16,5%. Pour 2019, Guerbet confirme un chiffre d'affaires attendu en hausse de plus de 3% avec une marge d'Ebitda de l'ordre de 14%, malgré l'interruption de la production à Dublin suite à des incidents techniques aujourd'hui résolus.

