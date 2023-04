Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet: CA en repli de 1% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 15:35









(CercleFinance.com) - Guerbet annonce un chiffre d'affaires en léger repli de 0,7% à 179,8 millions d'euros au 31 mars 2023. A taux de change constant (TCC), le chiffre d'affaires du spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale recule de 1,3%.



Après un début d'exercice encore perturbé au plan commercial par les retards de production, à Raleigh (Caroline du Nord), le groupe demeure néanmoins confiant dans sa capacité à tenir ses ambitions sur l'exercice en cours et le suivant.



Pour 2023, la croissance du CA est attendue supérieure à 5% à périmètre comparable et TCC. Guerbet anticipe un taux de marge d'EBITDA / CA retraité autour de 11%, avant un retour dès 2024 à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%).





