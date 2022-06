Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet: approbation du nom de marque de Gadopiclenol information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 09:25









(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'imagerie médicale Guerbet annonce l'approbation par l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) de son nom de marque Elucirem pour Gadopiclenol, produit de contraste IRM macrocyclique expérimental à base de gadolinium.



'Cette étape vient s'aligner sur notre préparation à sa future commercialisation en Europe, s'il est approuvé', commente son directeur général David Hale. Guerbet a annoncé le 24 février l'acceptation de l'EMA d'évaluer la demande d'AMM centralisée pour Gadopiclenol.





