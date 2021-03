GUERBET affine ses objectifs

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

L'an dernier, Guerbet a dégagé un bénéfice net de 17,7 millions d'euros, contre 37,3 millions d'euros en 2019. " Cette baisse s'explique essentiellement par des effets de change défavorables importants et par la dépréciation des actifs de la filiale canadienne pour 4,4 millions d'euros à la suite de la vente du site de production de Montréal ", a expliqué le groupe.

Guerbet avait ajouté que, parallèlement à la croissance des ventes, il poursuivra ses efforts engagés dans le cadre de son plan d'économies, pérennisant 50% des baisses de coûts réalisées en 2020, avec pour ambition d'améliorer à moyen terme son taux d'Ebitda et de s'assurer une croissance forte et durable.

(AOF) - Guerbet progresse de 0,8% à 32,75 euros après des précisions sur les perspectives 2021 évoquées mercredi dernier au soir lors de la publication de ses résultats annuels. En termes de rentabilité opérationnelle, le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale table pour l'année en cours sur une croissance de son Ebitda, avec un taux de marge Ebitda/chiffre d'affaires au moins égal au taux de l'exercice 2020 (14,1%). A moyen terme, le groupe a l'ambition d'améliorer son taux d'Ebitda pour s'assurer une croissance forte et durable.

