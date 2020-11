Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guatemala-Des manifestants mettent le feu au Congrès Reuters • 22/11/2020 à 04:28









GUATEMALA, 22 novembre (Reuters) - Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place principale de la ville de Guatemala samedi pour manifester contre les coupes budgétaires décidées par le gouvernement, mettant le feu au Congrès. Agitant des drapeaux guatémaltèques et brandissant des pancartes demandant "Giammattei, démission", les manifestants ont appelé le président Alejandro Giammattei a opposer son veto au budget adopté mercredi dernier. Avec 99,7 milliards de quetzals (10,8 milliards d'euros), le budget a augmenté la dette publique tout en réduisant le financement des soins de santé, de l'éducation, des droits de l'homme et du système judiciaire, scandalisant la population, des étudiants aux chefs d'entreprise. "Le Congrès s'est alloué plus d'argent pour ses repas qu'il n'en a alloué aux pauvres", déclare Diego Herrera, un étudiant de 25 ans. Alors que la plupart des manifestants étaient rassemblés calmement sur la place principale, d'autres contestataires ont mis le feu au bâtiment du Congrès. Une porte-parole de l'hôpital général de San Juan de Dios, a annoncé que 14 personnes étaient soignées pour des blessures et des intoxications au gaz lacrymogènes après des affrontements entre manifestants et forces de polices. (Sofia Menchu; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.