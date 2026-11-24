** L'action de Guardian Pharmacy Services GRDN.N a progressé de 2,5 % à 48,70 dollars avant l'ouverture, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine

** GRDN remplacera Paycom Software PAYC.N au sein de l’indice SPCY à compter du mercredi 2 décembre, ont annoncé les indices S&P Dow Jones lundi en fin de journée

** L'éditeur de logiciels RH PAYC va intégrer l'indice S&P MidCap 400 .IDX

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a souligné dans une note qu’elle prévoyait que les fonds passifs devraient acheter environ 4,8 millions d’actions GRDN, ce qui implique 10 jours de demande d’achat

** Ce prestataire de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée, basé à Atlanta, en Géorgie, compte environ 63,3 millions d’actions en circulation pour une capitalisation boursière d’environ 3 milliards de dollars

** En début de mois, la société a annoncé que son chiffre d’affaires du troisième trimestre avait dépassé les prévisions grâce à une hausse de 7 % du nombre de résidents en glissement annuel, et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et d’EBITDA ajusté pour 2026

** Depuis le début de l’année jusqu’à lundi, l’action GRDN a progressé d’environ 58 %, dont une hausse de 17 % en novembre

** Les sept analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes; l’objectif de cours médian est de 51 dollars, selon LSEG