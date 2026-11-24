** L'action de Guardian Pharmacy Services GRDN.N a progressé de 2,5 % à 48,70 dollars avant l'ouverture, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine
** GRDN remplacera Paycom Software PAYC.N au sein de l’indice SPCY à compter du mercredi 2 décembre, ont annoncé les indices S&P Dow Jones lundi en fin de journée
** L'éditeur de logiciels RH PAYC va intégrer l'indice S&P MidCap 400 .IDX
** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a souligné dans une note qu’elle prévoyait que les fonds passifs devraient acheter environ 4,8 millions d’actions GRDN, ce qui implique 10 jours de demande d’achat
** Ce prestataire de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée, basé à Atlanta, en Géorgie, compte environ 63,3 millions d’actions en circulation pour une capitalisation boursière d’environ 3 milliards de dollars
** En début de mois, la société a annoncé que son chiffre d’affaires du troisième trimestre avait dépassé les prévisions grâce à une hausse de 7 % du nombre de résidents en glissement annuel, et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et d’EBITDA ajusté pour 2026
** Depuis le début de l’année jusqu’à lundi, l’action GRDN a progressé d’environ 58 %, dont une hausse de 17 % en novembre
** Les sept analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes; l’objectif de cours médian est de 51 dollars, selon LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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