 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 745,79
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Guardian Capital sera privatisé par Desjardins Global dans le cadre d'une transaction de 1,21 milliard de dollars
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 13:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2-3)

Le Groupe Guardian Capital GCG.TO a accepté d'être privatisé par Desjardins Gestion internationale d'actifs dans le cadre d'une transaction de 1,67 milliard de dollars canadiens (1,21 milliard de dollars), a déclaré jeudi la société de services financiers.

Desjardins paiera 68 $CAN par action pour toutes les actions de catégorie A et les actions ordinaires de Guardian, ce qui représente une prime de 66 % et de 48 % par rapport au dernier cours de clôture de chaque catégorie d'actions.

Guardian fournit des services de gestion de placements à des clients institutionnels, de détail et privés, et gère un actif de 164,1 milliards de dollars canadiens.

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)

Fusions / Acquisitions
Privatisation
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à Bruxelles, le 28 août 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Frappes sur Kiev : l'UE convoque l'ambassadeur russe
    information fournie par AFP 28.08.2025 13:08 

    L'Union européenne a convoqué l'ambassadeur de Russie à Bruxelles après les frappes de la nuit qui ont endommagé ses bureaux à Kiev, a annoncé jeudi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, sur le réseau social X. "Aucune mission diplomatique ne devrait ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.08.2025 13:05 

    (Actualisé avec futurs à jour ; Outlook Therapeutics, Dollar General, Telomir Pharmaceuticals, CrowdStrike, Snowflake) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% ... Lire la suite

  • La romancière Claire Messus à Paris, le 20 mars 2025 ( AFP / JOEL SAGET )
    Le roman sur les colons français qui fut naguère bienvenu en Algérie
    information fournie par AFP 28.08.2025 12:52 

    On pouvait, encore récemment, faire en Algérie la promotion d'un roman parlant d'une famille française du temps de la colonisation. Claire Messud, l'une des autrices de la rentrée littéraire, peut en témoigner. Le roman, "L'Étrange Tumulte de nos vies", aux Éditions ... Lire la suite

  • Des Casques bleus de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) se tiennent près d’un canon d’artillerie dans une position auparavant tenue par le mouvement pro-iranien Hezbollah, dans la vallée de Khraibeh à el-Meri, dans le sud du Liban, le 27 août 2025 ( AFP / ANWAR AMRO )
    Dans le sud du Liban, les Casques bleus français découvrent un bunker du Hezbollah
    information fournie par AFP 28.08.2025 12:20 

    Dans une vallée boisée, à quelques pas de la frontière israélienne, des Casques bleus français de l'ONU montrent aux journalistes de l'AFP un des nombreux bunkers du Hezbollah qu'ils viennent de découvrir dans le sud du Liban, ancien bastion du mouvement pro-iranien. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank