Guardian Capital sera privatisé par Desjardins Global dans le cadre d'une transaction de 1,21 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2-3)

Le Groupe Guardian Capital GCG.TO a accepté d'être privatisé par Desjardins Gestion internationale d'actifs dans le cadre d'une transaction de 1,67 milliard de dollars canadiens (1,21 milliard de dollars), a déclaré jeudi la société de services financiers.

Desjardins paiera 68 $CAN par action pour toutes les actions de catégorie A et les actions ordinaires de Guardian, ce qui représente une prime de 66 % et de 48 % par rapport au dernier cours de clôture de chaque catégorie d'actions.

Guardian fournit des services de gestion de placements à des clients institutionnels, de détail et privés, et gère un actif de 164,1 milliards de dollars canadiens.

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)