Guardant Health recule après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles d'un montant de 500 millions de dollars

** L'action de la société d'oncologie de précision Guardant Health GH.O recule de 2,6 % à 150,74 dollars en séance prolongée, alors que la société cherche à lever des fonds

** GH, dont le siège se trouve à Palo Alto, en Californie, propose en souscription privée 500 millions de dollars d’obligations convertibles (CB) arrivant à échéance le 15 mai 2032

** La société prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance en 2027, le reste étant destiné aux besoins généraux de l’entreprise, y compris d’éventuelles acquisitions

** Par ailleurs, GH a l’intention d’utiliser une partie du produit pour financer le coût des « capped calls », des opérations utilisées pour atténuer une dilution potentielle

** GH affiche une capitalisation boursière d’environ 21 milliards de dollars

** Mercredi, l'action a clôturé en baisse de 0,4 % à 154,78 dollars, ramenant son gain depuis le début de l'année à 51,5 %

** Sur 28 analystes, 26 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », et 2 la note « conserver »; le cours cible médian est de 200 dollars, selon les données de LSEG