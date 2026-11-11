Guardant Health recule après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles d'un montant de 500 millions de dollars

** L'action de la société d'oncologie de précision Guardant Health GH.O recule de 2,6 % à 150,74 dollars en séance prolongée, alors que la société cherche à lever des fonds
** GH, dont le siège se trouve à Palo Alto, en Californie, propose en souscription privée 500 millions de dollars d’obligations convertibles (CB) arrivant à échéance le 15 mai 2032
** La société prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance en 2027, le reste étant destiné aux besoins généraux de l’entreprise, y compris d’éventuelles acquisitions
** Par ailleurs, GH a l’intention d’utiliser une partie du produit pour financer le coût des « capped calls », des opérations utilisées pour atténuer une dilution potentielle
** GH affiche une capitalisation boursière d’environ 21 milliards de dollars
** Mercredi, l'action a clôturé en baisse de 0,4 % à 154,78 dollars, ramenant son gain depuis le début de l'année à 51,5 %
** Sur 28 analystes, 26 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », et 2 la note « conserver »; le cours cible médian est de 200 dollars, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer