Guardant Health en hausse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 500 millions de dollars

** L'action de la société d'oncologie de précision Guardant Health GH.O a progressé de 2,1 % à 158 dollars avant l'ouverture du marché jeudi, après avoir conclu une levée de fonds
** Jeudi matin, GH a annoncé le prix de son placement privé de 500 millions de dollars d’obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance le 15 mai 2032
** Le prix de conversion de 208,95 dollars représente une prime de 35 % par rapport au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 154,78 dollars mercredi
** La société prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance en 2027
** GH a l’intention d’utiliser le solde du produit pour financer le coût de 51,7 millions de dollars des opérations de « capped call »; le prix plafond est de 309,56 dollars, soit le double du dernier cours de clôture de l’action
** GH, dont le siège social est situé à Palo Alto, en Californie, affiche une capitalisation boursière d’environ 21 milliards de dollars
** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 51,5 % jusqu'à mercredi
** Sur 27 analystes, 25 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", et 2 la note "conserver"; l'objectif de cours médian est de 200 dollars, selon les dernières données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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