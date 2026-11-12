Guardant Health en hausse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 500 millions de dollars

** L'action de la société d'oncologie de précision Guardant Health GH.O a progressé de 2,1 % à 158 dollars avant l'ouverture du marché jeudi, après avoir conclu une levée de fonds

** Jeudi matin, GH a annoncé le prix de son placement privé de 500 millions de dollars d’obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance le 15 mai 2032

** Le prix de conversion de 208,95 dollars représente une prime de 35 % par rapport au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 154,78 dollars mercredi

** La société prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance en 2027

** GH a l’intention d’utiliser le solde du produit pour financer le coût de 51,7 millions de dollars des opérations de « capped call »; le prix plafond est de 309,56 dollars, soit le double du dernier cours de clôture de l’action

** GH, dont le siège social est situé à Palo Alto, en Californie, affiche une capitalisation boursière d’environ 21 milliards de dollars

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 51,5 % jusqu'à mercredi

** Sur 27 analystes, 25 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", et 2 la note "conserver"; l'objectif de cours médian est de 200 dollars, selon les dernières données de LSEG