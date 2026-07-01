Guardant Health en hausse après l'extension de la prise en charge par UnitedHealth de son kit de dépistage du cancer colorectal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** Le titre du fabricant de dispositifs médicaux Guardant Health progresse de 10,6 % à 165,96 dollars

** Evercore ISI voit un potentiel de hausse grâce à l’extension de la couverture par UnitedHealthcare du test de dépistage du cancer colorectal par analyse sanguine Shield de Guardant Health GH.O

** La société de courtage indique qu’UnitedHealthcare a mis à jour sa politique médicale relative aux tests d’oncologie moléculaire afin de couvrir Shield, considéré comme médicalement nécessaire pour le dépistage du cancer colorectal chez les personnes présentant un risque moyen

** Cette politique s’applique aux régimes commerciaux et aux régimes individuels sur les marchés d’assuranced’UnitedHealthcare, la couverture prenant effet le 1er août

** Evercore ISI souligne que cette décision est remarquable, car UnitedHealthcare couvre Shield en tant qu’option de dépistage de première intention, ce qui signifie qu’il peut être utilisé sans que les patients soient tenus au préalable de refuser ou de ne pas avoir suivi d’autres méthodes de dépistage

** La société de courtage ajoute que cette initiative d’UnitedHealthcare pourrait inciter d’autres assureurs commerciaux à proposer une couverture similaire

** À la clôture d’hier, l’action UNH affichait une hausse d’environ 29 % depuis le début de l’année