GTT: vers un laboratoire commun avec le CNRS et Paris-Saclay

(CercleFinance.com) - GTT (Gaztransport et Technigaz) annonce qu'Elogen, sa filiale spécialisée dans l'électrolyse PEM (membrane échangeuse de protons) a signé avec le CNRS et l'Université Paris-Saclay une convention de partenariat actant la création d'un laboratoire commun de recherche.



Avec ce laboratoire commun, ils ont pour ambition d'améliorer les processus actuels d'électrolyse PEM, et d'explorer l'utilisation des différents matériaux disponibles en quantité afin d'accélérer la production d'hydrogène vert à grande échelle.



Ce laboratoire sera hébergé au sein de l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay. Sa création participera également à la formation de jeunes chercheurs, avec, à ce stade, deux doctorants CIFRE recrutés dans ce cadre.





