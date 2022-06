Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: va fournir des électrolyseurs à Charbone, via Elogen information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 11:22









(CercleFinance.com) - GTT, via sa société Elogen, vient de signer une lettre d'intention avec Charbone Hydrogène, en vue de la signature, au plus tard le 30 novembre 2022, d'un contrat-cadre d'approvisionnement sur une période de 4 ans (2023-2026), pour des électrolyseurs PEM jusqu'à 100 MW, destinés au marché nord-américain.



La lettre d'intention prévoit par ailleurs que Charbone puisse assurer l'assemblage, et/ou la fabrication locale au Canada et aux États-Unis, des électrolyseurs PEM et d'autres composants, sous la supervision d'Elogen.



' Cette lettre d'intention stratégique avec Charbone ouvre la voie pour l'entrée d'Elogen sur le marché nord-américain. Nous partageons une vision ambitieuse concernant le développement de la production d'hydrogène vert', a commenté Jean-Baptiste Choimet, directeur général d'Elogen.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +0.25%