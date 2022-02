Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: va concevoir les réservoirs GNL de 3 porte-conteneurs information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 18:25









(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir été choisi par Hyundai Samho Heavy Industries pour la conception des réservoirs de gaz naturel liquéfié de trois porte-conteneurs.



Ces trois nouveaux navires, capables de transporter 7 900 conteneurs chacun, seront dotés d'un réservoir de GNL, utilisé comme carburant, d'une capacité de 6 000 m3 chacun.



La livraison de ces trois navires s'échelonnera au cours du premier semestre 2024.







