GTT va concevoir deux réservoirs terrestres GNL en Chine

(AOF) - GTT a annoncé avoir reçu une commande de la société China Huanqiu Contracting & Engineering Co. Ltd. (HQC) pour la conception de deux réservoirs de stockage membrane de GNL à intégrité totale dans le cadre du terminal GNL de BGGTianjin Nangang. La société souligne que ces deux réservoirs, d'une capacité de 220 000 m3 chacun, seront les plus grands réservoirs de stockage terrestre en Chine.

Le groupe précise que cette commande s'inscrit dans le cadre de l'accord signé en novembre 2019 entre GTT et l'entreprise publique chinoise Beijing Enterprises Group (BEG), à l'occasion de la visite en Chine du Président français Emmanuel Macron, et en présence du Président chinois Xi Jinping.

