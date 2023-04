GTT, TotalEnergies, LMG Marin et Bureau Veritas vont développer un hydrogénier de grande capacité

Bureau Veritas effectuera une évaluation des risques et examinera la conception conformément aux dernières exigences réglementaires, et s'assurera qu'elle répond aux règles de Bureau Veritas en vue de délivrer une approbation de principe.

LMG Marin définira un concept d'hydrogénier adapté aux spécifications définies par TotalEnergies et prenant en compte les contraintes liées au système de confinement à membranes.

Les partenaires du JDP combineront leur expertise et leur savoir-faire pour développer un concept d'hydrogénier de grande capacité pouvant être mis en œuvre à l'échelle industrielle pour le transport maritime d'hydrogène liquéfié.

(AOF) - GTT, TotalEnergies, LMG Marin et Bureau Veritas ont signé un accord pour un projet de développement commun (JDP) visant à développer un concept de transporteur d'hydrogène liquide (LH2) d'une capacité de 150 000 m3, équipé du système de confinement à membranes de GTT. L'hydrogène vert offre une solution prometteuse pour décarboner les industries difficiles à électrifier, ainsi que la mobilité terrestre lourde, l'aviation longue distance et la navigation maritime.

