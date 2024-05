Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: succès du 1er plan d'actionnariat salarié international information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 18:31









(CercleFinance.com) - GTT annonce le 'très large succès' de son premier plan d'actionnariat salarié international, avec un taux de participation s'élevant à 87%.



Lancée le 24 avril 2024 dans sept pays, l'opération représente une augmentation de capital de 40041 titres, soit 0,11% du capital du Groupe. A l'issue du règlement-livraison, les salariés et dirigeants détiendront environ 0,85% du capital de GTT.



'Avec un taux de participation remarquable, nos salariés ont pleinement adhéré à cette opportunité de devenir actionnaires et parties prenantes du développement futur du Groupe', a commenté Philippe Berterottière, p.d.-g. de GTT.







