GTT : soutenu par un relèvement de conseil

(CercleFinance.com) - Dans un marché en baisse, l'action GTT prenait 2% et figurait en 2e position parmi les plus fortes hausses du SBF 120. Ce matin, les analystes de Portzamparc sont repassés à l'achat sur l'action en portant leur objectif à 94,9 euros. Le bureau d'études met en avant les fortes croissances du CA (+ 49%) et du bénéfice net (+ 60%) attendues en 2020, exercice lequel Portzamparc se montre est plus optimiste que l'ensemble du consensus. Sans oublier un dividende qui, au titre de 2020, pourrait aller jusqu'à cinq euros.

Valeurs associées GAZTRANS.TECHN. Euronext Paris +2.93%